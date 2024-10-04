Минимум 78 человек погибли при крушении судна в Конго, это попало на видео
В Конго во время плавания перевернулось судно, на борту которого находилось 278 пассажиров. Известно по меньшей мере о 78 погибших, ещё десятки числятся пропавшими без вести. Инцидент произошёл в нескольких сотнях метров от порта Китуку, пишет The Guardian.
В Конго перевернулась лодка, на борту которой находилось 278 человек. Видео © X / Lokeshpaila
Переворот лодки произошёл в момент швартовки в порту неподалёку от города Гома. Многие из наблюдавших за происходящим с причала являлись друзьями и родственниками жертв. Выжившие сообщают, что судно, несмотря на нагрузку, рассчитано всего на 80 человек.
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X / Lokeshpaila