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4 октября, 14:14

Минимум 78 человек погибли при крушении судна в Конго, это попало на видео

В Конго во время плавания перевернулось судно, на борту которого находилось 278 пассажиров. Известно по меньшей мере о 78 погибших, ещё десятки числятся пропавшими без вести. Инцидент произошёл в нескольких сотнях метров от порта Китуку, пишет The Guardian.

В Конго перевернулась лодка, на борту которой находилось 278 человек. Видео © X / Lokeshpaila

Переворот лодки произошёл в момент швартовки в порту неподалёку от города Гома. Многие из наблюдавших за происходящим с причала являлись друзьями и родственниками жертв. Выжившие сообщают, что судно, несмотря на нагрузку, рассчитано всего на 80 человек.

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Обложка ©

X / Lokeshpaila

Мария Любицкая
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