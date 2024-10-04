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4 октября, 15:15

Потемнело в глазах: Тучный стример из ФРГ словил инсульт прямо в эфире

У стримера CommanderKrieger из Германии случился инсульт в прямом эфире

Андре Кригер. Облока © Youtube / Andre Krieger (CommanderKrieger)

Андре Кригер. Облока © Youtube / Andre Krieger (CommanderKrieger)

У стримера из Германии Андре Кригера (CommanderKrieger) произошёл инсульт прямо во время очередного прямого эфира. Об этом сообщает издание Bild.

У блогера не получилось прочитать комментарий от зрителя и он пошутил, что, вероятно, у него инсульт. Позже в своём ролике 44-летний мужчина рассказал, что в определённый момент у него начало мутнеть зрение.

«Зрение становилось всё более затемнённым, и я мог видеть только очень небольшую область», — отметил он.

Кригер выключил эфир и отправился спать. Утром он явился в больницу, где врачи подтвердили инсульт. Медики предупредили стримера, что если он продолжит вести привычный образ жизни, то не проживёт и десяти лет. Сам мужчина признался, что пьёт исключительно газированные напитки и весит 170 килограммов при росте два метра. После инцидента он пообещал бросить пагубные привычки.

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Николай Рюмин
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