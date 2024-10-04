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4 октября, 15:55

Увидели и захотели такую невесту: Похищенную под Рязанью школьницу родители жениха выбрали по фото

МК.ru: Девушку, похищенную в Рязанской области, родители жениха выбирали по фото

Похищенную в Рязанской области девушку родители потенциального жениха выбрали по фотографии. Об этом сообщает сайт MK.ru со ссылкой на источник. Прежде она не была знакома с ним.

«Они цыгане. Его родственники увидели её фото, и захотели себе такую невесту», – говорится в сообщении.

По данным источника, потенциальный жених является сильно младше похищенной девушки. При этом известно, что его не было среди похитителей.

В Мытищах школьница спаслась от похитителя, выпрыгнув из авто на полном ходу
В Мытищах школьница спаслась от похитителя, выпрыгнув из авто на полном ходу

Напомним, ранее трое мужчин похитили в Рязанской области 16-летнюю школьницу, чтобы отдать её замуж. Потерпевшую должны были привезти в Московскую область, но следователи отследили автомобили, освободили девушку и передали её семье. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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