Увидели и захотели такую невесту: Похищенную под Рязанью школьницу родители жениха выбрали по фото

Похищенную в Рязанской области девушку родители потенциального жениха выбрали по фотографии. Об этом сообщает сайт MK.ru со ссылкой на источник. Прежде она не была знакома с ним.

«Они цыгане. Его родственники увидели её фото, и захотели себе такую невесту», – говорится в сообщении.

По данным источника, потенциальный жених является сильно младше похищенной девушки. При этом известно, что его не было среди похитителей.