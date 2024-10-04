Добрая или саркастическая: Как улыбка влияет на общение, объяснила психотерапевт

При общении с другими людьми очень важно, чтобы мимика лица, в частности, улыбка гармонировала с произносимой речью, объяснила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. По её словам, диссонанс может расстроить собеседника.

Кандидат медицинских наук отметила в беседе с РИАМО, что улыбка может быть разной — доброй или даже саркастичной. При этом лицо человека нужно воспринимать целиком.

«Часто бывает, что один уголок губ улыбается, а глаза остаются холодными и безжизненными. Такой диссонанс между улыбкой и выражением глаз или текстом, который человек произносит, может расстроить, потому что создаёт ощущение несоответствия эмоций», — объяснила эксперт.

При этом улыбка вызывает не только положительные эмоции. Например, при эмоциональном истощении человеку бывает трудно проявить ответную эмоцию, из-за чего может возникнуть раздражение. В этом случае следует задуматься о своём состоянии, предупредила врач.

Она также подчеркнула, что улыбка должна отражать настоящие эмоции человека. По мнению эксперта, собеседнику порой бывает очень легко понять, искренне с ним общаются или нет