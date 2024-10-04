Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 15:35

Знаменитый «дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным

«Дом-книжка» на Новом Арбате в Москве. Обложка © ТАСС / Игорь Генералов

«Дом-книжка» на Новом Арбате в Москве. Обложка © ТАСС / Игорь Генералов

В Москве признали аварийным знаменитый «дом-книжку» на Новом Арбате. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на департамент городского имущества столицы.

Речь идёт о комплексе секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который находится на Новом Арбате, 36. По данным телеграм-канала, недавно специалисты обследовали здание, после чего у них появились вопросы насчёт механической и пожарной безопасности, а также к энергоэффективности. В итоге «книжку» решили не сносить, а реконструировать. При этом площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить на его территории современный социокультурный кластер, где появятся образовательные, спортивные и развлекательные секции.

Здание СЭВ было построено в 1970 году. В нём 33 этажа, высота — 106 метров.

А ранее сообщалось о пожаре в историческом здании в центре Москвы. Приехавшие на место спасатели оперативно потушили возгорание. Данных о пострадавших не поступало.

В Москве открыли семь поликлиник после реконструкции
В Москве открыли семь поликлиник после реконструкции
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров