Знаменитый «дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным

Речь идёт о комплексе секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который находится на Новом Арбате, 36. По данным телеграм-канала, недавно специалисты обследовали здание, после чего у них появились вопросы насчёт механической и пожарной безопасности, а также к энергоэффективности. В итоге «книжку» решили не сносить, а реконструировать. При этом площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить на его территории современный социокультурный кластер, где появятся образовательные, спортивные и развлекательные секции.