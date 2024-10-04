Знаменитый «дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным
«Дом-книжка» на Новом Арбате в Москве. Обложка © ТАСС / Игорь Генералов
В Москве признали аварийным знаменитый «дом-книжку» на Новом Арбате. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на департамент городского имущества столицы.
Речь идёт о комплексе секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), который находится на Новом Арбате, 36. По данным телеграм-канала, недавно специалисты обследовали здание, после чего у них появились вопросы насчёт механической и пожарной безопасности, а также к энергоэффективности. В итоге «книжку» решили не сносить, а реконструировать. При этом площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить на его территории современный социокультурный кластер, где появятся образовательные, спортивные и развлекательные секции.
Здание СЭВ было построено в 1970 году. В нём 33 этажа, высота — 106 метров.
А ранее сообщалось о пожаре в историческом здании в центре Москвы. Приехавшие на место спасатели оперативно потушили возгорание. Данных о пострадавших не поступало.