«Она нас кормит»: Лукашенко заявил о святости коровы и призвал поставить ей памятник

В Белоруссии нужно поставить памятнике корове в знак высокой оценки вклада этого животного в обеспечение людей продовольствием, особенно в трудные времена. С таким призывом выступил президент республики Александр Лукашенко во время посещения совхоза «Парохонское» в Брестской области.

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова — это святое. Для меня это святое», — приводит агентство БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко пояснил, что в его подсобном хозяйстве есть корова — ему это священное животное подарили не так давно. По словам политика, у парнокопытного были настолько высокие надои, что было решено скорректировать рацион.

Лукашенко уже ранее отмечал, что корова — это святое животное, которое «не может содержаться в плохих условиях». По словам лидера республики, корова приносит основное питание для народа — мясо и молоко.