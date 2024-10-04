«Она нас кормит»: Лукашенко заявил о святости коровы и призвал поставить ей памятник
Лукашенко заявил, что в Белоруссии необходимо поставить памятник корове
Александр Лукашенко с коровой. Обложка © president.gov.by
В Белоруссии нужно поставить памятнике корове в знак высокой оценки вклада этого животного в обеспечение людей продовольствием, особенно в трудные времена. С таким призывом выступил президент республики Александр Лукашенко во время посещения совхоза «Парохонское» в Брестской области.
«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова — это святое. Для меня это святое», — приводит агентство БелТА слова белорусского лидера.
Лукашенко пояснил, что в его подсобном хозяйстве есть корова — ему это священное животное подарили не так давно. По словам политика, у парнокопытного были настолько высокие надои, что было решено скорректировать рацион.
Лукашенко уже ранее отмечал, что корова — это святое животное, которое «не может содержаться в плохих условиях». По словам лидера республики, корова приносит основное питание для народа — мясо и молоко.
А ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко посетил яблоневую ферму «Спартан-Агро» вместе со шпицем Умкой. Белорусский лидер призвал перестать кланяться импортному яблоку, а начать производить своё.