Путин присвоил Цивилёвой равный генерал-майору чин

Напомним, в июне Путин назначил Цивилёву заместителем министра обороны, а через два месяца – статс-секретарём – замминистра обороны. Помимо этого, Цивилёва является главой госфонда «Защитники Отечества», который занимается вопросами поддержки участников спецоперации (СВО).