Путин присвоил Цивилёвой равный генерал-майору чин
Путин присвоил Цивилёвой чин действительного госсоветника третьего класса
Анна Цивилёва. Обложка © Telegram / Фонд «Защитники Отечества»
Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю – заместителю министра обороны Анне Цивилёвой чин действительного государственного советника третьего класса, соответствующий званию генерал-майора. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов.
«Присвоить чин государственной гражданской службы РФ: действительного государственного советника РФ третьего класса <...> Цивилёвой Анне Евгеньевне», — говорится в документе.
Напомним, в июне Путин назначил Цивилёву заместителем министра обороны, а через два месяца – статс-секретарём – замминистра обороны. Помимо этого, Цивилёва является главой госфонда «Защитники Отечества», который занимается вопросами поддержки участников спецоперации (СВО).