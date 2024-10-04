В Москве внезапно закрылся фитнес-клуб, оставив клиентов без занятий и денег

Крупный московский фитнес-клуб Fusion Fitness закрылся одним днём и оставил клиентов без денег. При этом ещё за пару дней до этого менеджеры продолжали продавать абонементы за 80 тысяч рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Обманутые клиенты так и не получили разъяснений от представителя фитнес-клуба Fusion Fitness. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, речь идёт о фитнес-клубе сети Fusion Fitness в БЦ «Омега Плаза». Организация внезапно перестала работать 1 октября в связи с «продажей помещения». Однако за пару дней до этого менеджеры активно продавали абонементы на посещение клуба, совершенно не предупреждая о скором закрытии. О том, что фитнес-клуб прекратил работу, клиенты узнали из объявления, которое висело на двери. С их слов, менеджеры Fusion Fintess не берут трубки, а на горячей линии предлагают посетить другие клубы. Один раз разъярённым клиентам удалось застать сотрудника фитнес-клуба, но тот общался через стеклянную дверь и ничего не сказал.

Многие из пострадавших покупали абонементы сразу на год или с занятиями с тренером — их средняя стоимость от 20 до 80 тысяч рублей. Общая сумма потерянных денег может насчитывать несколько миллионов рублей. При этом на юрлице фитнес-клуба висит задолженность в размере 800 тысяч рублей. Посетители предполагают, что клуб мог закрыться из-за долгов по аренде и нажиться на их абонементах.

Клинты фитнесс-клуба узнали о его закрытии по объявлению на двери. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сейчас потерпевшие объединились, они пишут заявления о возврате денежных средств, а также задумываются об обращении в правоохранительные органы.