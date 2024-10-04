В ООН прокомментировали сообщения об участии Гутерриша в саммите БРИКС в Казани
ООН подтвердила получение приглашения Гутерриша на саммит БРИКС в Казани
Антониу Гутерриш получил приглашение на предстоящий саммит БРИКС, который пройдёт в Казани. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, дальнейшие детали относительно участия генерального секретаря остаются под вопросом.
«Мы знаем о приглашении. У меня нет никакой информации, которой я мог бы поделиться с вами относительно дальнейших поездок», — добавил он в разговоре с журналистами.
Ранее директор информационного центра ООН в РФ Владимир Кузнецов сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в предстоящем саммите БРИКС в качестве приглашённого лица. Мероприятие пройдёт в Казани 22-24 октября.
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