В ООН прокомментировали сообщения об участии Гутерриша в саммите БРИКС в Казани

Антониу Гутерриш получил приглашение на предстоящий саммит БРИКС, который пройдёт в Казани. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, дальнейшие детали относительно участия генерального секретаря остаются под вопросом.

«Мы знаем о приглашении. У меня нет никакой информации, которой я мог бы поделиться с вами относительно дальнейших поездок», — добавил он в разговоре с журналистами.