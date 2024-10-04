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4 октября, 20:08

В Москве арестован голландец, ударивший полицейского из-за замечания

В Москве голландца отправили в СИЗО на два месяца за нападение на полицейского

Голландец напал на полицейского в Москве из-за замечания о сбитом дорожном знаке. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Голландец напал на полицейского в Москве из-за замечания о сбитом дорожном знаке. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве заключили под стражу на два месяца гражданина Нидерландов, который применил силу в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Иностранец обвиняется в применении насилия в отношении представителя органов власти. По данным РИА «Новости», гражданин иностранного государства в Москве сбил дорожный знак, а сделавшего ему замечание полицейского он ударил по лицу.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 декабря 2024 года», — сказано в сообщении.

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А в Таиланде местная актриса обвинила россиянина в избиении её брата. Чалида Виджитвонгтонг требует не выпускать мужчину из страны и арестовать его.

Оксана Попова
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