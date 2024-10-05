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4 октября, 21:12

Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск

МВД России объявило в розыск редактора портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую

МВД России объявило в розыск редактора подмосковного новостного портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.

«Знаменская Аэлита, регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке.

На портале указано, что Знаменская является выпускающим редактором. Также сообщается, что она пишет журналистские расследования, про происшествия и ЖКХ.

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Ранее Министерство внутренних дел России (МВД) объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша и сотрудницу телеканала Rai Стефани Баттистини, которые нелегально пересекли границу в Курской области.

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Life.ru

Оксана Попова
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