Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск
МВД России объявило в розыск редактора портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую
МВД России объявило в розыск редактора подмосковного новостного портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.
«Знаменская Аэлита, регион розыска: Московская область. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке.
На портале указано, что Знаменская является выпускающим редактором. Также сообщается, что она пишет журналистские расследования, про происшествия и ЖКХ.
Ранее Министерство внутренних дел России (МВД) объявило в розыск журналиста телеканала CNN Ника Уолша и сотрудницу телеканала Rai Стефани Баттистини, которые нелегально пересекли границу в Курской области.
Life.ru