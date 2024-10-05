В Москве задержали двух адвокатов по делу о взятке в размере 30 миллионов рублей
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух адвокатов в рамках расследования дела о взятке, сумма которой превышает 30 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По имеющимся данным, задержанными оказались адвокаты Ушкалов и Шевцов. В настоящий момент с ними проводятся следственные мероприятия, но подробности дела остаются засекреченными. Известно лишь, что им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее бывший глава башкирского Минтранспорта Александр Клебанов полностью признал свою вину во время судебного заседания. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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