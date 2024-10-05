В Москве задержали двух адвокатов по делу о взятке в размере 30 миллионов рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух адвокатов в рамках расследования дела о взятке, сумма которой превышает 30 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По имеющимся данным, задержанными оказались адвокаты Ушкалов и Шевцов. В настоящий момент с ними проводятся следственные мероприятия, но подробности дела остаются засекреченными. Известно лишь, что им может грозить до 15 лет лишения свободы.