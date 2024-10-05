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4 октября, 23:20

В Москве задержали двух адвокатов по делу о взятке в размере 30 миллионов рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух адвокатов в рамках расследования дела о взятке, сумма которой превышает 30 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По имеющимся данным, задержанными оказались адвокаты Ушкалов и Шевцов. В настоящий момент с ними проводятся следственные мероприятия, но подробности дела остаются засекреченными. Известно лишь, что им может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Ранее бывший глава башкирского Минтранспорта Александр Клебанов полностью признал свою вину во время судебного заседания. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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flickr / Lior Zilberstein

Артём Гапоненко
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