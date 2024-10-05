«Они о тебе позаботятся»: Столтенберг вспомнил об обедах с разведчиком КГБ
FT: Столтенберг признался, что обедал с разведчиком КГБ и хотел завербовать его
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В недавнем интервью с изданием Financial Times бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил о своих юношеских встречах с советским разведчиком с фамилией Кириллов. События разворачивались в 1980-х, когда Столтенберг, находясь на посту лидера Лиги рабочей молодежи Норвегии, пересекался с агентом в одном из ресторанов Осло.
«Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Всё заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов...», — рассказал он.
Столтенберг также поделился наставлениями своего отца, который советовал устанавливать контакты только с «парнями из КГБ». По словам экс-генсека НАТО, именно эти люди имели наибольшее влияние, а каждый его шаг согласовывался с норвежскими спецслужбами.
«В 1991 году норвежская контрразведка пришла ко мне и спросила, не могли бы вы помочь нам убедить Кириллова стать перебежчиком? Я знал этого парня десять лет. Во время последнего обеда я сказал: «Я знаю тебя, ты знаешь меня, если хочешь соскочить: Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся»», — вспоминает Столтенберг.
Однако, несмотря на предложенный план, Кириллов отказался от переезда в Норвегию. Интересно, что сам разведчик также пытался завербовать экс-генсека НАТО, который, в свою очередь, всегда информировал о своих встречах с советскими агентами.
Он стал известен как «Стеклов» в личном деле КГБ, которое отметило его как потенциальный контакт. Норвежские спецслужбы подтвердили, что Столтенберг не допускал утечек информации из Национальной комиссии по обороне.
Ранее Столтенберг, обсуждая возможные решения конфликта на Украине, напомнил о советско-финской войне 1939 года. По его словам, Финляндия тогда уступила 10% своей территории, что помогло ей завершить военные действия. Столтенберг намекнул, что Киеву следует учитывать существующие территориальные реалии.