«Они о тебе позаботятся»: Столтенберг вспомнил об обедах с разведчиком КГБ

В недавнем интервью с изданием Financial Times бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил о своих юношеских встречах с советским разведчиком с фамилией Кириллов. События разворачивались в 1980-х, когда Столтенберг, находясь на посту лидера Лиги рабочей молодежи Норвегии, пересекался с агентом в одном из ресторанов Осло.

«Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Всё заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов...», — рассказал он.

Столтенберг также поделился наставлениями своего отца, который советовал устанавливать контакты только с «парнями из КГБ». По словам экс-генсека НАТО, именно эти люди имели наибольшее влияние, а каждый его шаг согласовывался с норвежскими спецслужбами.

«В 1991 году норвежская контрразведка пришла ко мне и спросила, не могли бы вы помочь нам убедить Кириллова стать перебежчиком? Я знал этого парня десять лет. Во время последнего обеда я сказал: «Я знаю тебя, ты знаешь меня, если хочешь соскочить: Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся»», — вспоминает Столтенберг.

Однако, несмотря на предложенный план, Кириллов отказался от переезда в Норвегию. Интересно, что сам разведчик также пытался завербовать экс-генсека НАТО, который, в свою очередь, всегда информировал о своих встречах с советскими агентами.

Он стал известен как «Стеклов» в личном деле КГБ, которое отметило его как потенциальный контакт. Норвежские спецслужбы подтвердили, что Столтенберг не допускал утечек информации из Национальной комиссии по обороне.