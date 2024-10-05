«Ешь с удовольствием»: Взломщик в Британии убрался в доме жертвы и приготовил ужин
Взломщик в Британии убрался в доме жертвы, приготовил ужин и оставил послание
В Великобритании местная жительница вернулась домой и обнаружила, что кто-то убрался в жилище в её отсутствие. Незнакомец приготовил ужин, развесил бельё, вынес мусор и даже навёл порядок в доме. Об этом сообщает BBC News.
Женщина также нашла записку, в которой было написано: «Не волнуйся, будь счастлива и ешь с удовольствием». Испугавшись возможного возвращения незнакомца, она решила на время переехать к подруге.
Две недели спустя сосед британки заметил подозрительную активность возле своего дома через камеру наблюдения и вызвал полицию. Правоохранители задержали 36-летнего Дэмиана Войниловица, который, как выяснилось, проникал в дома из-за того, что не имел постоянного жилья. Суд приговорил его к 22 месяцам лишения свободы.
Ранее трое жителей Московской области похитили 16-летнюю девушку из Рязанской области с намерением выдать её замуж за одного из своих родственников. Однако их планам не суждено было сбыться — правоохранители задержали похитителей до того, как состоялась свадьба.
flickr / Alabama Extension