«Ешь с удовольствием»: Взломщик в Британии убрался в доме жертвы и приготовил ужин

В Великобритании местная жительница вернулась домой и обнаружила, что кто-то убрался в жилище в её отсутствие. Незнакомец приготовил ужин, развесил бельё, вынес мусор и даже навёл порядок в доме. Об этом сообщает BBC News.

Женщина также нашла записку, в которой было написано: «Не волнуйся, будь счастлива и ешь с удовольствием». Испугавшись возможного возвращения незнакомца, она решила на время переехать к подруге.

Две недели спустя сосед британки заметил подозрительную активность возле своего дома через камеру наблюдения и вызвал полицию. Правоохранители задержали 36-летнего Дэмиана Войниловица, который, как выяснилось, проникал в дома из-за того, что не имел постоянного жилья. Суд приговорил его к 22 месяцам лишения свободы.