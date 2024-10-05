В Румынии найдены обломки очередного «российского» беспилотника

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены в Румынии. Информация об этом поступила от румынского Министерства обороны, передаёт канал Antena 3 CNN. Ведомство утверждает, что дрон мог быть российского производства.

Согласно докладу пограничной службы, обнаружение произошло утром, 4 октября, вблизи канала Литков, приблизительно в километре от места его слияния с рукавом Сфынту-Георге. На место происшествия выехали специалисты различных румынских ведомств, включая МВД и службу информации, чтобы провести необходимые исследования.

Важно отметить, что зона, где были найдены обломки, является нежилой, и, как сообщается, ущерб объектам инфраструктуры не был причинён. Работы по анализу происходят с целью уточнения происхождения аппарата и возможного ущерба, который он мог причинить.