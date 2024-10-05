В Гонконге более 90 человек заразились опасной инфекцией, есть жертвы

В специальном административном районе (САР) Гонконг зафиксирована вспышка инфекции, вызванной стрептококками группы B. По информации Центра защиты здоровья при департаменте здравоохранения САР, заболело более 90 человек, из которых четверо скончались.

Сообщается, что у 75 заболевших до появления симптомов был контакт с сырой пресноводной рыбой. Она была приобретена на 47 различных рынках, расположенных в 18 районах города.

Власти рекомендуют населению использовать перчатки при контакте с сырой рыбой, избегать употребления недоваренной пресноводной рыбы и незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов инфекции.