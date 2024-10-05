Путин анонсировал встречу с Рахмоном в Москве
Путин в телеграмме Рахмону пообещал, что вскоре встретится с ним в Москве
Глава государства Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения, которое он отмечает сегодня, 5 октября. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте руководителя таджикского государства российский лидер отметил, что в ближайшие дни встретится с ним в Москве.
«В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», — сказано в послании.
Ранее Путин поздравил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении связей между нашими странами.