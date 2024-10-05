Украинский чиновник при обыске улёгся на кровать и ласкал гору миллионов долларов
Украинский чиновник при обыске погладил на кровати изъятые миллионы долларов
Украинские правоохранители задержали Татьяну Крупу, которая руководила медико-санитарной экспертной комиссией и её сына, работающего на высокой должности в пенсионном фонде. Во время обыска «грациозный ламантин» лежал на кровати и наглаживал рукой гору долларов, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Задержанный гладит деньги при обыске на Украине. Видео © ГБР Украины
Следствие считает, что Крупа получала деньги от уклонистов за помощь избежать мобилизации. В кабинете женщины нашли поддельные медсправки и списки клиентов с фиктивными болезнями. Дома у «предпринимателей» нашли почти шесть миллионов долларов наличными в нескольких валютах. На оперативных кадрах видно мужчину, который с большой долей романтизма гладит ладонью кучу денег, лёжа на кровати.
А в Москве полицейские схватили двух адвокатов в рамках расследования дела о взятке, сумма которой насчитывает свыше 30 миллионов рублей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
ГБР Украины