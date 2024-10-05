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5 октября, 12:47

«Жестоко и подло»: Украина ограбит стариков в пользу ВСУ

Политолог Еловский счёл подлостью планы Киева ограбить пенсионеров-переселенцев

На рассмотрении в Верховной Раде Украины находится утверждённый кабмином проект бюджета на 2025 год, который фактически предполагает ограбление граждан пожилого возраста для дальнейшего финансирования ВСУ и конфликта в целом. На этот подлый шаг власти пошли из-за того, что страна находится на грани финансового коллапса, полагает политолог Дмитрий Еловский.

«Деньги, которые Украине дают в чистом виде (не вооружениями от стран ЕС), идут на госаппарат, большая часть бюджета — на военные действия. А вот на социалку уже давно и тотально не хватает. Сейчас украинская власть ищет источники финансирования, но действует предельно жестоко и даже подло», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.

«Западная двуличная практика» — так политолог охарактеризовал действия Украины, которая не только отнимает деньги у собственного населения, но и отказывает гражданам в консульских услугах. По его словам, аналогично поступила та же Финляндия, которая сначала запретила въезд россиянам, а потом начала отнимать у них недвижимость.

Изымать денежные средства предлагается с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, где за последние 12 месяцев не было движения капитала. Накоплений также могут лишиться пожилые переселенцы, за полгода не прошедшие физическую идентификацию. Совокупно власти страны планируют отобрать у пенсионеров 11,3 млрд гривен, что является довольно мизерной суммой для покрытия расходов ВСУ.

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Ранее в России разоблачили схему Владимира Зеленского по краже денег ВСУ чужими руками. В ней замешан глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Обложка ©

pixabay / jackmac34

Борис Эльфанд
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