Россиянин с игрушечным пистолетом в одиночку похитил из 12 банков почти 40 миллионов

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который совершил серию разбойных нападений на банки. Своими действиями он нанёс ущерб в размере 39,8 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры по Свердловской области.

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений по чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, мужчина совершил серию разбойных нападений на 12 банков за период с 2015 по 2023 год. Он похитил свыше 39,8 миллиона рублей. При совершении преступления он использовал предмет, чья конструкция внешне напоминала пистолет. Заходя в банковское учреждение, обвиняемый угрожал сотрудникам расправой и вынуждал открыть денежное хранилище и отдать средства. Примечательно, что в качестве конспирации преступник отращивал бороду, а затем её сбривал и перемещался по улице в маске и солнцезащитных очках.