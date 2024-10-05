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5 октября, 09:03

Россиянин с игрушечным пистолетом в одиночку похитил из 12 банков почти 40 миллионов

В Екатеринбурге вынесут приговор вору, который обчистил 12 банков на 39,8 млн

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который совершил серию разбойных нападений на банки. Своими действиями он нанёс ущерб в размере 39,8 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры по Свердловской области.

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений по чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, мужчина совершил серию разбойных нападений на 12 банков за период с 2015 по 2023 год. Он похитил свыше 39,8 миллиона рублей. При совершении преступления он использовал предмет, чья конструкция внешне напоминала пистолет. Заходя в банковское учреждение, обвиняемый угрожал сотрудникам расправой и вынуждал открыть денежное хранилище и отдать средства. Примечательно, что в качестве конспирации преступник отращивал бороду, а затем её сбривал и перемещался по улице в маске и солнцезащитных очках.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту Москвы был задержан курьер-аферист, ранее укравший у пенсионерки 7 миллионов рублей. Женщина, доверившись мошенникам, сняла со счёта 21 миллион и меньше половины отдала посыльному.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / May_Chanikran

Мария Любицкая
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