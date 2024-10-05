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5 октября, 08:06

Объявлена дата возвращения корабля NASA с российским космонавтом на Землю

«Роскосмос»: Корабль Crew Dragon с Гребёнкиным вернётся на Землю 8 октября

Космонавт Александр Гребёнкин. Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа / Наталья Бережная

Космонавт Александр Гребёнкин. Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа / Наталья Бережная

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 по планам должен вернуться на Землю 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». Там уточнили, что в составе экипажа миссии находится российский космонавт Александр Гребёнкин.

«Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребёнкиным вернётся на Землю 8 октября. Расстыковка корабля от узлового модуля Harmony американского сегмента МКС — 7 октября в 10:05 мск, приводнение — 8 октября в 16:35 мск», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 4 марта 2024 года корабль NASA Crew Dragon с россиянином Александром Гребёнкиным стартовал к МКС. Вместе с нашим космонавтом в экипаж Crew-8 вошли астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Дарья Нарыкова
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