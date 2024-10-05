Объявлена дата возвращения корабля NASA с российским космонавтом на Землю

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 по планам должен вернуться на Землю 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». Там уточнили, что в составе экипажа миссии находится российский космонавт Александр Гребёнкин.

«Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребёнкиным вернётся на Землю 8 октября. Расстыковка корабля от узлового модуля Harmony американского сегмента МКС — 7 октября в 10:05 мск, приводнение — 8 октября в 16:35 мск», — говорится в сообщении.