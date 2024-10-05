Тренер перечислил 5 частых ошибок, мешающих похудеть

Многие люди при желании похудеть совершают ошибки, которые приводят к обратному эффекту. Чтобы процесс избавления от лишнего веса был намного эффективнее, победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов дал полезные советы.

Первая ошибка, по его словам, — стремлении есть часто, но маленькими порциями. Из-за этого люди могут испытывать постоянный голод и срываться. В реальности для правильного питания требуется сбалансированное меню с учётом белков, жиров и углеводов. От «здоровых» перекусов в виде батончиков и соков тоже лучше отказаться.

Негативно на процессе похудения сказывается и недостаток сна. Важно спать не менее 7-8 часов, предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru». Ещё одна причина — неправильные тренировки.

«Многие считают, что достаточно просто ходить в спортзал по расписанию. Но важно не только количество тренировок, но и их качество. Нагрузки должны быть разнообразными, включать как кардио, так и силовые упражнения. <...> Включайте в свои тренировки разнообразные упражнения: йогу, пилатес, бег и силовые тренировки», — посоветовал тренер.

Четвёртая причина связана с фокусировкой на скорости метаболизма вместо поиска оптимального питания. На самом деле он у всех примерно одинаковый, полагает специалист. Кроме того, похудеть человеку мешает стресс. Важно уделять внимание своему эмоциональному состоянию, заключил Прыгунов.