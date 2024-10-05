Тренер перечислил 5 частых ошибок, мешающих похудеть
Тренер Прыгунов: Недостаток сна и стресс способствуют набору веса
Многие люди при желании похудеть совершают ошибки, которые приводят к обратному эффекту. Чтобы процесс избавления от лишнего веса был намного эффективнее, победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов дал полезные советы.
Первая ошибка, по его словам, — стремлении есть часто, но маленькими порциями. Из-за этого люди могут испытывать постоянный голод и срываться. В реальности для правильного питания требуется сбалансированное меню с учётом белков, жиров и углеводов. От «здоровых» перекусов в виде батончиков и соков тоже лучше отказаться.
Негативно на процессе похудения сказывается и недостаток сна. Важно спать не менее 7-8 часов, предупредил эксперт в беседе с «Газетой.ru». Ещё одна причина — неправильные тренировки.
«Многие считают, что достаточно просто ходить в спортзал по расписанию. Но важно не только количество тренировок, но и их качество. Нагрузки должны быть разнообразными, включать как кардио, так и силовые упражнения. <...> Включайте в свои тренировки разнообразные упражнения: йогу, пилатес, бег и силовые тренировки», — посоветовал тренер.
Четвёртая причина связана с фокусировкой на скорости метаболизма вместо поиска оптимального питания. На самом деле он у всех примерно одинаковый, полагает специалист. Кроме того, похудеть человеку мешает стресс. Важно уделять внимание своему эмоциональному состоянию, заключил Прыгунов.
Ранее россиянам перечислили главные ошибки домашних тренировок. По словам эксперта, отсутствие регулярности мешает успеху.