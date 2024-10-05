Армения с Россией обсуждают конфискацию и возврат вывезенных казнокрадами миллионов
Генпрокурор Вардапетян заявила, что в РФ из Армении незаконно вывезли капитал
Из Армении в Россию был вывезен незаконный капитал, страны должны сотрудничать по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры страны со ссылкой на заявление руководителя ведомства Анны Вардапетян.
На встрече с российским коллегой Игорем Красновым в Ереване Вардапетян подчеркнула, что Армения и Россия должны сотрудничать в вопросах запрета и конфискации имущества незаконного происхождения, а также по реальным коррупционным делам. Армянский генпрокурор уточнила, что «двусторонний характер взаимной правовой помощи» является главным условием для дальнейшего эффективного взаимодействия между прокуратурами обоих государств.
По словам Вардапетян, в ряде государств по запросу Еревана уже заморожены активы, связанные с преступной деятельностью. она подчеркнула важность международного взаимодействия в борьбе с коррупцией.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западу снять санкции с Афганистана и вернуть активы, ранее незаконно присвоенные. По словам дипломата, США упорно игнорируют критику со стороны мирового сообщества и продолжают продавливать Афганистан жёсткими санкциями в отношении банковского сектора.
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