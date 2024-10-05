Армения с Россией обсуждают конфискацию и возврат вывезенных казнокрадами миллионов

Из Армении в Россию был вывезен незаконный капитал, страны должны сотрудничать по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры страны со ссылкой на заявление руководителя ведомства Анны Вардапетян.

На встрече с российским коллегой Игорем Красновым в Ереване Вардапетян подчеркнула, что Армения и Россия должны сотрудничать в вопросах запрета и конфискации имущества незаконного происхождения, а также по реальным коррупционным делам. Армянский генпрокурор уточнила, что «двусторонний характер взаимной правовой помощи» является главным условием для дальнейшего эффективного взаимодействия между прокуратурами обоих государств.

По словам Вардапетян, в ряде государств по запросу Еревана уже заморожены активы, связанные с преступной деятельностью. она подчеркнула важность международного взаимодействия в борьбе с коррупцией.