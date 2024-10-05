«Большую российскую энциклопедию» могут ликвидировать

Правительство приняло решение о ликвидации портала «Большая российская энциклопедия» (БРЭ). Однако прежде компания погасит долги, общая сумма которых составляет примерно 1,64 миллиарда рублей. Об этом заявил источник РБК из организации.

«Будет погашение всех возникших задолженностей как по заработной плате, так и иной кредиторской задолженности: гонорары, фотобанки, задолженности по налогам, по электричеству, по провайдерам и так далее», — уточнил инсайдер.

После ликвидации все материалы, ранее принадлежавшие БРЭ, перейдут Росимуществу.