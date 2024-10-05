Извинись или уезжай: Главком армии Уганды выдвинул послу США жёсткий ультиматум

Главком армии Уганды Мухузи Кайнеругаба обвинил посла США Уильяма Поппа в «недипломатичном поведении». За неподобающие высказывания Поппа могут выслать из страны, как провинившегося школьника за дверь, если тот не попросит прощения. Дедлайн для слов извинения уже назначен — в 9:00 7 октября они должны быть сказаны.

«Если нынешний посол США не извинится перед Мзее (президентом Уганды Йовери Мусевени. — Life.ru) лично к утру понедельника за его недипломатическое поведение в нашей стране, мы потребуем, чтобы он покинул Уганду», — написал Кайнеругаба на своей страничке в соцсети Х.

Главком Уганды не рассказал, что именно натворил Поппа, но уточнил, что дело касается неуважения к президенту. Также, по его словам, США выступают против правящей партии Уганды «Движение национального сопротивления». Сам Кайнеругаба намеревался баллотироваться на выборах в 2026 году, однако позже сменил своё решение.