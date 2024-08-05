США завершили вывод войск из Нигера
NYT: США отдали последнюю базу в Нигере местным и вывели войска
Армия США полностью завершила вывод войск с территории Нигера, отдав последнюю авиабазу 201 национальным войскам. Об этом стало известно из сообщений газеты The New York Times.
"Эффективное сотрудничество и коммуникация между вооружёнными силами США и Нигера обеспечили завершение этой передачи досрочно и без осложнений", — говорится в сообщении Пентагона.
По изначальному плану, вывод войск должен был завершиться только 15 сентября, но из-за нестабильной ситуации было принято решение завершить работы раньше. Для решения финальных вопросов там оставалось небольшое число солдат ВС США.
Напомним, весной новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США. Сообщалось, что солдаты американского контингента должны будут покинуть государство вслед за своими французскими коллегами. Вместе с тем в марте в Нигер прибыли российские военные инструкторы для обучения местных военных применению зениток и борьбе с терроризмом. Известно, что специалисты из России находятся на территории базы в Нигере вместе с западными коллегами. А в мае Пентагон признал, что США придётся вывести свои войска из Нигера.
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