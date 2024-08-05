США завершили вывод войск из Нигера

Армия США полностью завершила вывод войск с территории Нигера, отдав последнюю авиабазу 201 национальным войскам. Об этом стало известно из сообщений газеты The New York Times.

"Эффективное сотрудничество и коммуникация между вооружёнными силами США и Нигера обеспечили завершение этой передачи досрочно и без осложнений", — говорится в сообщении Пентагона.