Число отравившихся учеников спортшколы в Якутии увеличилось

Количество детей, отравившихся в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии выросло до 29 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Пострадавшие дети в инфекционном отделении больницы Якутии. Фото © Telegram / Минздрав Якутии

«Общее количество пострадавших — 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, 4 получают амбулаторное лечение. В настоящее время их состояние стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также региональный Минздрав отметил, что состояние всех пострадавших стабилизировано. Все дети начальных классов Харанского спортивного лицея взяты под наблюдение медицинских работников.