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5 октября, 09:06

Число отравившихся учеников спортшколы в Якутии увеличилось

Минздрав: Число отравившихся учеников спортшколы в Якутии выросло до 29

Количество детей, отравившихся в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии выросло до 29 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Пострадавшие дети в инфекционном отделении больницы Якутии. Фото © Telegram / Минздрав Якутии

Пострадавшие дети в инфекционном отделении больницы Якутии. Фото © Telegram / Минздрав Якутии

«Общее количество пострадавших — 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, 4 получают амбулаторное лечение. В настоящее время их состояние стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также региональный Минздрав отметил, что состояние всех пострадавших стабилизировано. Все дети начальных классов Харанского спортивного лицея взяты под наблюдение медицинских работников.

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Напомним, 5 октября в спортивной школе-интернате, расположенной в Мегино-Кангаласском районе Якутии, произошло массовое отравление детей. Изначально сообщалось об оказании медицинской помощи 27 ученикам, трое из них отказались от госпитализации и получают лечение амбулаторно. У всех детей проявились симптомы пищевого отравления. Ситуация находится под контролем Минздрава и прокуратуры.

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Life.ru

Мария Любицкая
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