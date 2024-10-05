Число отравившихся учеников спортшколы в Якутии увеличилось
Минздрав: Число отравившихся учеников спортшколы в Якутии выросло до 29
Количество детей, отравившихся в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии выросло до 29 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав.
Пострадавшие дети в инфекционном отделении больницы Якутии. Фото © Telegram / Минздрав Якутии
«Общее количество пострадавших — 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, 4 получают амбулаторное лечение. В настоящее время их состояние стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Также региональный Минздрав отметил, что состояние всех пострадавших стабилизировано. Все дети начальных классов Харанского спортивного лицея взяты под наблюдение медицинских работников.
Напомним, 5 октября в спортивной школе-интернате, расположенной в Мегино-Кангаласском районе Якутии, произошло массовое отравление детей. Изначально сообщалось об оказании медицинской помощи 27 ученикам, трое из них отказались от госпитализации и получают лечение амбулаторно. У всех детей проявились симптомы пищевого отравления. Ситуация находится под контролем Минздрава и прокуратуры.
Life.ru