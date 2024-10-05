«Напоили антидепрессантами»: Life.ru узнал подробности отравления четверых детей под Саратовом
SHOT: Четверо детей из Саратовской области могли отравиться антидепрессантами
Стали известны подробности отравления четверых детей в Вольске Саратовской области. По одной из версий, взрослые напоили их антидепрессантами, чтобы те не шумели и не мешали им отдыхать, сообщает SHOT.
Вчера вечером в больницу Вольска экстренно госпитализировали двух братьев (пять и девять лет) и их семилетнюю сестрёнку. У всех были признаки сильного отравления — предварительно, лекарственными препаратами. Позже стало плохо ещё одной 13-летней девочке из другой семьи. Как оказалось, накануне семья с тремя детьми пришла в гости к друзьям в селе Барановка. Дети начали играть и шуметь. Сейчас, по данным телеграм-канала, рассматривается несколько возможных причин отравления. По одной из версий кто-то из взрослых дал детям успокоительные средства, чтобы те немного усмирились. Также рассматривается версия, что пострадавшие могли отравиться препаратами от кашля.
Кроме того, сейчас проверяют все продукты, которыми кормили детей. Они ели картошку с грибами. Состояние всех пострадавших, к счастью, удалось стабилизировать. Семилетнюю девочку перевезли в больницу Саратова. С родителями общаются полицейские.
О том, что четверо детей были госпитализированы с отравлением препаратами в Вольске сообщалось ранее. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.
Life.ru