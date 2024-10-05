«Напоили антидепрессантами»: Life.ru узнал подробности отравления четверых детей под Саратовом

Стали известны подробности отравления четверых детей в Вольске Саратовской области. По одной из версий, взрослые напоили их антидепрессантами, чтобы те не шумели и не мешали им отдыхать, сообщает SHOT.

Вчера вечером в больницу Вольска экстренно госпитализировали двух братьев (пять и девять лет) и их семилетнюю сестрёнку. У всех были признаки сильного отравления — предварительно, лекарственными препаратами. Позже стало плохо ещё одной 13-летней девочке из другой семьи. Как оказалось, накануне семья с тремя детьми пришла в гости к друзьям в селе Барановка. Дети начали играть и шуметь. Сейчас, по данным телеграм-канала, рассматривается несколько возможных причин отравления. По одной из версий кто-то из взрослых дал детям успокоительные средства, чтобы те немного усмирились. Также рассматривается версия, что пострадавшие могли отравиться препаратами от кашля.