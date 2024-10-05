Горе-косметолог убила клиентку, вколов 20 инъекций во время откачки жира

Жительница Харькова умерла после похода к косметологу. Как сообщает Нацполиция Украины, трагедия произошла по ошибке медика, неверно рассчитавшего дозу анестетика во время операции по удалению жировых отложений с помощью лазера.

По данным ведомства, девушка пришла к косметологу на лазерный липолиз под местной анестезией. Врач не определила массу тела пациентки и не рассчитала необходимую дозу анестетика. В итоге медик сделала девушке 20 инъекций, тем самым превысив рекомендованную концентрацию препарата в растворе минимум в 15 раз.

С горе-косметологом сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Фото © Telegram / Нацполиция Украины

Пациентка скончалась по дороге в больницу. Теперь косметологу грозит до пяти лет лишения свободы.