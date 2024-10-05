Всего 2-3 ложки: Профессор раскрыла чудодейственные свойства малинового варенья

Малина богата витаминами и может оказать благоприятное влияние на здоровье человека. Об этом рассказала профессор РОСБИОТЕХа Марина Мойсеяк. По её словам, ягода полезна как для иммунитета, так для нервной системы.

«Малина действительно богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые могут оказывать положительное влияние на организм. В частности, эта ягода содержит витамин C, который играет ключевую роль в поддержании иммунной системы и защите клеток от повреждений», — отметила эксперт в беседе с RT.

Из-за витаминов группы B малина может положительно воздействовать на метаболические процессы. В свою очередь витамины E и K играют роль в антиоксидантной защите и свёртывании крови. Богатый минеральный состав сохраняется в малиновом варенье. Она окажется весьма полезной, если нужно снизить температуру тела, ослабить воспалительный процесс и улучшить состояние организма. Однако людям с диабетом нужно быть внимательными при употреблении данного продукта.

«Для людей, не имеющих ограничений по потреблению сахаров, две или три ложки малинового варенья дадут, помимо лечебного эффекта, повышение уровня энергии, который необходим при простудных заболеваниях и поможет улучшить самочувствие заболевшего», — заключила профессор.