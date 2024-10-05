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5 октября, 10:33

Пожарный умер после тушения возгорания в саратовском Вольске

В Вольске Саратовской области умер пожарный, который был доставлен в больницу после ликвидации возгорания в двухэтажном здании магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Факт такой есть. Работник был госпитализирован с места пожара, позднее скончался. Причина смерти устанавливается. Проводится проверка», — рассказали журналистам в пресс-службе.

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Недавно в двух сёлах Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за угрозы пожаров в домах в результате горения сухой травы. На месте работали спасатели, и привлекался вертолёт.

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Life.ru

Николай Рюмин
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