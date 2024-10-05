Пожарный умер после тушения возгорания в саратовском Вольске

В Вольске Саратовской области умер пожарный, который был доставлен в больницу после ликвидации возгорания в двухэтажном здании магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Факт такой есть. Работник был госпитализирован с места пожара, позднее скончался. Причина смерти устанавливается. Проводится проверка», — рассказали журналистам в пресс-службе.