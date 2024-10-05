Шестой Ялтинский экономический форум состоится в декабре в Уфе

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) организуют на территории Уфы в декабре этого года. Соответствующий документ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Мероприятие будет проводиться в период со 2 по 5 декабря. В последние годы форум вынужденно переносится на более поздние сроки и локации, сначала из-за пандемии, а потом из-за проблем с логистикой.