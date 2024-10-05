Шестой Ялтинский экономический форум состоится в декабре в Уфе
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) организуют на территории Уфы в декабре этого года. Соответствующий документ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Мероприятие будет проводиться в период со 2 по 5 декабря. В последние годы форум вынужденно переносится на более поздние сроки и локации, сначала из-за пандемии, а потом из-за проблем с логистикой.
Недавно Росконгресс озвучил даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Так, северная столица примет его в период с 18 по 21 июня.
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