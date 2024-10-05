Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 12:25

Шестой Ялтинский экономический форум состоится в декабре в Уфе

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) организуют на территории Уфы в декабре этого года. Соответствующий документ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Мероприятие будет проводиться в период со 2 по 5 декабря. В последние годы форум вынужденно переносится на более поздние сроки и локации, сначала из-за пандемии, а потом из-за проблем с логистикой.

Путин назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ
Путин назначил Максима Орешкина главой оргкомитета ПМЭФ

Недавно Росконгресс озвучил даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Так, северная столица примет его в период с 18 по 21 июня.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maratkhusnullin_

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров