Двух адвокатов отправили под стражу в рамках дела о взятке на 30 миллионов

Суд в Москве арестовал двух адвокатов, которые проходят по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд в Москве отправил в СИЗО Павла Шевцова и Игоря Ушкалова. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлениями Замоскворецкого районного суда Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде заключения под стражу в отношении: Шевцова Павла Николаевича и Ушкалова Игоря Александровича», — говорится в сообщении.

Павел Шевцов. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В суде установили, что двух адвокатов отправили в СИЗО на срок до 3 декабря 2024 года. Фигуранты обвиняются по статье о посредничестве во взяточничестве.