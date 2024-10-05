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5 октября, 12:07

Двух адвокатов отправили под стражу в рамках дела о взятке на 30 миллионов

Суд в Москве отправил в СИЗО двух адвокатов за посредничество во взяточничестве

Суд в Москве арестовал двух адвокатов, которые проходят по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд в Москве отправил в СИЗО Павла Шевцова и Игоря Ушкалова. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлениями Замоскворецкого районного суда Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде заключения под стражу в отношении: Шевцова Павла Николаевича и Ушкалова Игоря Александровича», — говорится в сообщении.

Павел Шевцов. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Павел Шевцов. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В суде установили, что двух адвокатов отправили в СИЗО на срок до 3 декабря 2024 года. Фигуранты обвиняются по статье о посредничестве во взяточничестве.

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Напомним, ранее в Москве задержали двух адвокатов по делу о взятке в размере 30 миллионов рублей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waruj Kunnamaung

Дарья Нарыкова
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