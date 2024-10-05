Российские умельцы собрали «на коленке» сверхдешёвый инновационный дрон

Энтузиасты из России создали беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом в гаражах. После этого они наладили его серийное производство при государственной поддержке, рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Печорин в беседе с корреспондентом Kp.ru.

«Это сверхдешёвое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трёх килограммов «Молния» поднимает и несёт», – сказал Печорин.

Боец рассказал, что изначально чудо техники создавалось в гаражах, а после разработчики получили госфинансирование и наладили серийный выпуск. Главной фишкой дрона является искусственный интеллект в системе наведения. Беспилотник уже показал себя при боях за Красногоровку и освобождении Желанного.