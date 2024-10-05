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5 октября, 13:12

Российские умельцы собрали «на коленке» сверхдешёвый инновационный дрон

Военкор Стешин: Российские умельцы в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ

Энтузиасты из России создали беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом в гаражах. После этого они наладили его серийное производство при государственной поддержке, рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Печорин в беседе с корреспондентом Kp.ru.

«Это сверхдешёвое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трёх килограммов «Молния» поднимает и несёт», – сказал Печорин.

Боец рассказал, что изначально чудо техники создавалось в гаражах, а после разработчики получили госфинансирование и наладили серийный выпуск. Главной фишкой дрона является искусственный интеллект в системе наведения. Беспилотник уже показал себя при боях за Красногоровку и освобождении Желанного.

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Недавно на «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый боевой дрон «Бердыш» для прикрытия штурмовых отрядов. Этот БПЛА способен атаковать врага при помощи гранатомёта и огнемёта, а также минировать территории, вести разведку и доставлять грузы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Fadhel geshana putra

Николай Рюмин
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