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5 октября, 14:08

«Много ссадин и царапин»: Изменившийся до неузнаваемости Галустян шокировал публику

Похудевший на 14 килограммов Михаил Галустян удивил поклонников

Михаил Галустян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Михаил Галустян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Милый пухляш Михаил Галустян больше не соответствует привычному образу. Юморист сбросил больше десяти килограммов веса, накачался и закрасил седину, можно сказать, изменился до неузнаваемости — и, действительно, даже поклонники не узнали его, пишет Kp.ru.

На днях Галустян появился на премьере сериала «Жыыызнь». Публику он шокировал не только блестяще исполненной ролью, но и внешними данными. Накаченное тело актёр продемонстрировал прямо с экрана. Он сыграл вождя племени и в кадре появлялся в одной лишь набедренной повязке.

«Было очень много ссадин, царапин, много каскадёрских трюков. Но мы со всем справились сами», — рассказал о новой роли Галустян.

Галустян раскрыл, что принёс в жертву ради похудения на 14 кг
Галустян раскрыл, что принёс в жертву ради похудения на 14 кг

Ранее Михаил Галустян раскрыл правду об одиночестве и депрессии. Один из самых весёлых людей России подчеркнул, что ему, как и всем другим, свойственно иногда грустить.

Борис Эльфанд
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