«Много ссадин и царапин»: Изменившийся до неузнаваемости Галустян шокировал публику

Милый пухляш Михаил Галустян больше не соответствует привычному образу. Юморист сбросил больше десяти килограммов веса, накачался и закрасил седину, можно сказать, изменился до неузнаваемости — и, действительно, даже поклонники не узнали его, пишет Kp.ru.

На днях Галустян появился на премьере сериала «Жыыызнь». Публику он шокировал не только блестяще исполненной ролью, но и внешними данными. Накаченное тело актёр продемонстрировал прямо с экрана. Он сыграл вождя племени и в кадре появлялся в одной лишь набедренной повязке.

«Было очень много ссадин, царапин, много каскадёрских трюков. Но мы со всем справились сами», — рассказал о новой роли Галустян.