России предрекли беби-бум

Эксперты в разговоре с «Коммерсантъ» объясняют вероятный рост рождаемости вступлением в детородный возраст поколения женщин, родившихся в 2010 году и старше. Так, например, при подведении итогов 2023 года выяснилось, что число рождений по РФ достигло минимума с начала 2000-х годов. В этом году тенденция спада сохраняется. Однако исследователи уверены, что ситуация всё же изменится.