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5 октября, 14:49

России предрекли беби-бум

РАНХиГС: В России может вырасти уровень рождаемости к 2035 году

Уровень рождаемости в России может значительно вырасти к 2035 году. Предполагаемыми сроками беби-бума поделились эксперты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Эксперты в разговоре с «Коммерсантъ» объясняют вероятный рост рождаемости вступлением в детородный возраст поколения женщин, родившихся в 2010 году и старше. Так, например, при подведении итогов 2023 года выяснилось, что число рождений по РФ достигло минимума с начала 2000-х годов. В этом году тенденция спада сохраняется. Однако исследователи уверены, что ситуация всё же изменится.

В Совфеде объявили «однушки» врагом российской демографии
В Совфеде объявили «однушки» врагом российской демографии

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России следует провести «специальную демографическую операцию», а начаться она должна с Дальнего Востока. Она также призвала не забывать о поддержке семей, где уже есть дети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rostislav_Sedlacek

Мария Любицкая
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