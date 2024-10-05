Не самоубийство? Странная смерть подполковника-дезертира из ВСУ вылилась в расследование
Тероборона Украины расследует смерть бежавшего из Угледара комбата-дезертира
Командование 123 бригады теробороны Украины сообщило о проведении служебного расследования из-за смерти командира 186 отдельного батальона подполковника Игоря Гриба, который бежал с подразделением из окружённого Угледара. По предварительный данным, 33-летний подполковник покончил с собой.
«Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование. Мы должны всё понять и дать время руководству бригады и командованию разобраться в тех обстоятельствах, которые сложились в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых заданий», — говорится в сообщении бригады в соцсетях.
Напомним, комбат ВСУ Гриб свёл счёты с жизнью после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром в ДНР. На данный момент не сообщается, рассматривает ли следствие версию об убийстве комбата. Гриб служил по контракту еще с 2014 года. Он участвовал в боях на Саур-Могиле, Иловайске, в обороне Марьинки и Красногоровки.
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