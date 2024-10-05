Не самоубийство? Странная смерть подполковника-дезертира из ВСУ вылилась в расследование

Командование 123 бригады теробороны Украины сообщило о проведении служебного расследования из-за смерти командира 186 отдельного батальона подполковника Игоря Гриба, который бежал с подразделением из окружённого Угледара. По предварительный данным, 33-летний подполковник покончил с собой.

«Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование. Мы должны всё понять и дать время руководству бригады и командованию разобраться в тех обстоятельствах, которые сложились в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых заданий», — говорится в сообщении бригады в соцсетях.