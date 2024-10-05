В Дании предъявили обвинения двум шведам по делу о взрывах у Посольства Израиля

По делу о взрывах в Копенгагене возле Посольства Израиля задержаны трое шведов в возрасте от 15 до 20 лет. Против двух из них выдвинули обвинения в терроризме, сообщает пресс-служба полиции столицы Дании.

По данным следствия, обвиняемые договаривались о подрыве с другими лицами. Они принесли к посольству Израиля пять самодельных гранат, но использовать удалось только две из них. Обвиняемые уже попадали в поле зрения правоохранителей, а так 19-летний парень ездил на машине без водительских прав в состоянии наркотического опьянения, а 16-летний подозреваемый совершил кражу. Следователи выясняют, есть ли связь между взрывами и посольством.

Телеканал TV2 уточнил, что городской суд Копенгагена постановил арестовать двух шведов на 27 дней, пока идёт предварительное следствие. При этом оба обвиняемых отказались признать себя виновными. Третьего задержанного отпустили.