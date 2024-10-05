В Дании предъявили обвинения двум шведам по делу о взрывах у Посольства Израиля
Полиция Дании в Копенгагене у Посольства Израиля, где произошли взрывы. Обложка © ТАСС / AP
По делу о взрывах в Копенгагене возле Посольства Израиля задержаны трое шведов в возрасте от 15 до 20 лет. Против двух из них выдвинули обвинения в терроризме, сообщает пресс-служба полиции столицы Дании.
По данным следствия, обвиняемые договаривались о подрыве с другими лицами. Они принесли к посольству Израиля пять самодельных гранат, но использовать удалось только две из них. Обвиняемые уже попадали в поле зрения правоохранителей, а так 19-летний парень ездил на машине без водительских прав в состоянии наркотического опьянения, а 16-летний подозреваемый совершил кражу. Следователи выясняют, есть ли связь между взрывами и посольством.
Телеканал TV2 уточнил, что городской суд Копенгагена постановил арестовать двух шведов на 27 дней, пока идёт предварительное следствие. При этом оба обвиняемых отказались признать себя виновными. Третьего задержанного отпустили.
Напомним, что 2 октября самодельные бомбы взорвались у посольства Израиля в Копенгагене. Никто не пострадал. Меры безопасности около посольства после инцидента усилили.