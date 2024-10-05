Россиянам предложили выгодную схему заработка на росте ключевой ставки

Центробанк может вновь поднять ключевую ставку, однако в этой ситуации есть возможность неплохо заработать, уверен валютный эксперт Дмитрий Голубовский. В эфире радио Sputnik он предложил россиян выгодную схему для увеличения доходов.

При росте ставки ЦБ РФ выгодно иметь краткосрочный депозит сроком на три месяца, подчеркнул специалист. По его словам, если ключевая ставка вновь увеличится, тогда необходимо закрыть вклад и открыть новый с лучшими условиями.

«Другое дело, что ставка не вырастет уже сильно. То есть я так понимаю, что даже глядя на сценарии ЦБ, который он опубликовал в сентябре ещё, я не думаю, что ставка вырастет выше 22%», — отметил эксперт, предположив, что вскоре станут актуальны долгосрочные депозиты.