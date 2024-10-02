В ЦБ объяснились за ключевую ставку в 19% Зампред ЦБ Заботкин: При ключевой ставе в 7,5% инфляция в РФ была бы двузначной 2 октября, 09:35 Инфляция. Обложка © freepik / ededchechine

В России инфляция побила бы рекордные значения, если Центробанк продолжил бы держать ключевую ставку на уровне в 7,5%. Об этом сказал заместитель председателя Банка РФ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы по финансовому рынку Госдумы.

«Если ключевая ставка оставалась 7,5%, то сейчас бы мы говорили о хорошо двузначной инфляции, которая продолжала бы сейчас ускоряться, с учётом автономного спроса, льготного кредитования, которые реализовались за последние 12 месяцев», — пояснил он.

Заботкин подчеркнул, что при сохранении низкой ключевой ставки кредиты для населения вовсе не стали бы дешевле, так как банки при их выдаче всегда учитывают инфляционные ожидания.

Авторы Татьяна Миссуми