В ЦБ объяснились за ключевую ставку в 19%
Зампред ЦБ Заботкин: При ключевой ставе в 7,5% инфляция в РФ была бы двузначной
Инфляция. Обложка © freepik / ededchechine
В России инфляция побила бы рекордные значения, если Центробанк продолжил бы держать ключевую ставку на уровне в 7,5%. Об этом сказал заместитель председателя Банка РФ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы по финансовому рынку Госдумы.
«Если ключевая ставка оставалась 7,5%, то сейчас бы мы говорили о хорошо двузначной инфляции, которая продолжала бы сейчас ускоряться, с учётом автономного спроса, льготного кредитования, которые реализовались за последние 12 месяцев», — пояснил он.
Заботкин подчеркнул, что при сохранении низкой ключевой ставки кредиты для населения вовсе не стали бы дешевле, так как банки при их выдаче всегда учитывают инфляционные ожидания.
Ранее сообщалось, что Центробанк в очередной раз увеличил ставку, теперь до 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику. При этом регулятор допустил, что в текущем октябре ставка может быть вновь увеличена, что связано с инфляционными рисками.