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В ЦБ объяснились за ключевую ставку в 19%

Зампред ЦБ Заботкин: При ключевой ставе в 7,5% инфляция в РФ была бы двузначной

2 октября, 09:35
Инфляция. Обложка © freepik / ededchechine

Инфляция. Обложка © freepik / ededchechine

В России инфляция побила бы рекордные значения, если Центробанк продолжил бы держать ключевую ставку на уровне в 7,5%. Об этом сказал заместитель председателя Банка РФ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы по финансовому рынку Госдумы.

«Если ключевая ставка оставалась 7,5%, то сейчас бы мы говорили о хорошо двузначной инфляции, которая продолжала бы сейчас ускоряться, с учётом автономного спроса, льготного кредитования, которые реализовались за последние 12 месяцев», — пояснил он.

Заботкин подчеркнул, что при сохранении низкой ключевой ставки кредиты для населения вовсе не стали бы дешевле, так как банки при их выдаче всегда учитывают инфляционные ожидания.

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Ранее сообщалось, что Центробанк в очередной раз увеличил ставку, теперь до 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику. При этом регулятор допустил, что в текущем октябре ставка может быть вновь увеличена, что связано с инфляционными рисками.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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