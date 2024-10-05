«Вырастили нас защитниками»: Боец с позывным Турист записал видеопоздравление учителям из зоны СВО
Боец с позывным Турист записал видеопоздравление учителям из зоны СВО
Участник СВО с позывным Турист поздравил учителей с профессиональным праздником. Видео от бойца, который сейчас находится на передовой, педагогам красноярской школы №42 передали волонтёры Народного фронта, сообщает SHOT.
Участник СВО поздравил учителей с профессиональным праздником. Видео © Telegram / SHOT
«От себя лично и от всей своей разведывательной группы хотел бы выразить слова благодарности нашим дорогим учителям, которые вырастили нас защитниками своей Родины. Наталья Петровна, Любовь Сергеевна, Екатерина Наумовна, сейчас, в эту трудную минуту, мы все понимаем, что те знания, которые вы нам давали, в той или иной степени здесь пригодились. Спасибо вам огромное», — говорит на видеозаписи военнослужащий.
Педагоги Туриста растрогались от его послания и с трудом сдерживали слёзы. Учительницы вспоминают его, как бойкого, хулиганистого мальчишку с обострённым чувством справедливости.
А ранее учителей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства поблагодарил педагогов за непростую и ответственную миссию, которую они выполняют.
Telegram / SHOT