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5 октября, 17:11

«Вырастили нас защитниками»: Боец с позывным Турист записал видеопоздравление учителям из зоны СВО

Боец с позывным Турист записал видеопоздравление учителям из зоны СВО

Участник СВО с позывным Турист поздравил учителей с профессиональным праздником. Видео от бойца, который сейчас находится на передовой, педагогам красноярской школы №42 передали волонтёры Народного фронта, сообщает SHOT.

Участник СВО поздравил учителей с профессиональным праздником. Видео © Telegram / SHOT

«От себя лично и от всей своей разведывательной группы хотел бы выразить слова благодарности нашим дорогим учителям, которые вырастили нас защитниками своей Родины. Наталья Петровна, Любовь Сергеевна, Екатерина Наумовна, сейчас, в эту трудную минуту, мы все понимаем, что те знания, которые вы нам давали, в той или иной степени здесь пригодились. Спасибо вам огромное», — говорит на видеозаписи военнослужащий.

Педагоги Туриста растрогались от его послания и с трудом сдерживали слёзы. Учительницы вспоминают его, как бойкого, хулиганистого мальчишку с обострённым чувством справедливости.

А ранее учителей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства поблагодарил педагогов за непростую и ответственную миссию, которую они выполняют.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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