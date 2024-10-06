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6 октября, 00:30

В РУДН открылся Международный фестиваль «Русский язык и семья»

Участники фестиваля «Русский язык и семья». Обложка © Предоставлено Life.ru

Участники фестиваля «Русский язык и семья». Обложка © Предоставлено Life.ru

На территории института русского языка Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы стартовал Международный фестиваль «Русский язык и семья». С визитом его посетили студенты из российско-национальных славянских университетов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Мероприятие организовали при поддержке Минобрнауки РФ.

  • Конкурс «Свадебный переполох». Фото © Предоставлено Life.ru
    Конкурс «Свадебный переполох». Фото © Предоставлено Life.ru
  • Студенты Кызылординского университета имени Коркыт ата. Фото © Предоставлено Life.ru
    Студенты Кызылординского университета имени Коркыт ата. Фото © Предоставлено Life.ru
  • Студенты Российско-Таджикского (Славянского) университета. Фото © Предоставлено Life.ru
    Студенты Российско-Таджикского (Славянского) университета. Фото © Предоставлено Life.ru

Конкурс «Свадебный переполох». Фото © Предоставлено Life.ru

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В первый день студенты рассказывали о свадебных традициях своих государств, демонстрировали наряды и ставили тематические сценки. Все конкурсы были направлены на укрепление традиционных ценностей. Победили в итоге студенты Белорусско-Российского университета.

Также прошёл научный семинар, где выступили учёные из разных учебных заведений. Помимо этого, на фестивале открыли выставку фотографий победителей международного конкурса «Семейный альбом», поучаствовали в котором более 150 человек из 20 стран мира.

Мероприятие продлится до 8 октября 2024 года. Впереди гостей ждёт множество лекций, семинаров и просветительских телемостов.

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Ранее стало известно, что с 11 по 13 октября в Москве в рамках Десятилетия науки и технологий в России пройдёт Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+». Мероприятие является одним из самых крупных просветительских проектов в сфере популяризации науки.

Николай Рюмин
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