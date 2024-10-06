В РУДН открылся Международный фестиваль «Русский язык и семья»

На территории института русского языка Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы стартовал Международный фестиваль «Русский язык и семья». С визитом его посетили студенты из российско-национальных славянских университетов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Мероприятие организовали при поддержке Минобрнауки РФ.







В первый день студенты рассказывали о свадебных традициях своих государств, демонстрировали наряды и ставили тематические сценки. Все конкурсы были направлены на укрепление традиционных ценностей. Победили в итоге студенты Белорусско-Российского университета.

Также прошёл научный семинар, где выступили учёные из разных учебных заведений. Помимо этого, на фестивале открыли выставку фотографий победителей международного конкурса «Семейный альбом», поучаствовали в котором более 150 человек из 20 стран мира.

Мероприятие продлится до 8 октября 2024 года. Впереди гостей ждёт множество лекций, семинаров и просветительских телемостов.