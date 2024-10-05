«Перепутала таблетки»: Life.ru узнал основную версию отравления детей под Саратовом
SHOT: Четверо детей из Саратовской области могли отравиться лекарствами от ОРВИ
Стала известна основная версия отравления четверых детей в Саратовской области. Как сообщает SHOT, все несовершеннолетние были простывшими, и им могли дать не те лекарства от ОРВИ в ошибочной дозировке.
Как выяснил телеграм-канал, две подруги-матери оставили детей в квартире знакомой в селе Барановка Вольского района, а сами уехали по делам. Две девочки и два мальчика находились на амбулаторном лечении с простудой — им нужно было принимать разные препараты. Подруга дала всем лекарства, а позже детей затошнило и их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Вероятно, она перепутала таблетки от ОРВИ.
Женщина, на которую подруги оставили четверых детей. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас троих детей уже выписали, семилетняя девочка пока остаётся в больнице в Саратове — её жизни ничего не угрожает. Семьи и их подругу, которая сидела с детьми, проверяют полицейские.
Напомним, по факту случившегося прокуратура проводит проверку. Изначально правоохранители рассматривали версию отравления детей антидепрессантами.
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