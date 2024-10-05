«Перепутала таблетки»: Life.ru узнал основную версию отравления детей под Саратовом

Стала известна основная версия отравления четверых детей в Саратовской области. Как сообщает SHOT , все несовершеннолетние были простывшими, и им могли дать не те лекарства от ОРВИ в ошибочной дозировке.

Как выяснил телеграм-канал, две подруги-матери оставили детей в квартире знакомой в селе Барановка Вольского района, а сами уехали по делам. Две девочки и два мальчика находились на амбулаторном лечении с простудой — им нужно было принимать разные препараты. Подруга дала всем лекарства, а позже детей затошнило и их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Вероятно, она перепутала таблетки от ОРВИ.