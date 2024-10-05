Грета Тунберг вновь загремела в полицию из-за акции протеста

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали в Брюсселе из-за акции протеста. Она выступила в поддержку письма экоактивистов, которые обвинил Евросоюз в использовании не экологичных производств. Об этом сообщает газета Soir.

Тунберг и ещё около 150 человек развернули свои плакаты на одной из самых оживлённых дорог Брюсселя. На плакатах было написано «Требуем нулевые выбросы уже сейчас». Правоохранители быстро разогнали экоактивистов и задержали тех, кто оказывал сопротивление. Среди них была Тунберг.