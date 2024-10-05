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5 октября, 19:08

Грета Тунберг вновь загремела в полицию из-за акции протеста

Грету Тунберг арестовали за участие в акции протеста в Брюсселе

Экоактивистка Грета Тунберг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gretathunberg

Экоактивистка Грета Тунберг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gretathunberg

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали в Брюсселе из-за акции протеста. Она выступила в поддержку письма экоактивистов, которые обвинил Евросоюз в использовании не экологичных производств. Об этом сообщает газета Soir.

Тунберг и ещё около 150 человек развернули свои плакаты на одной из самых оживлённых дорог Брюсселя. На плакатах было написано «Требуем нулевые выбросы уже сейчас». Правоохранители быстро разогнали экоактивистов и задержали тех, кто оказывал сопротивление. Среди них была Тунберг.

Полиция силой увела Грету Тунберг с митинга в Мальмё, где проходит Евровидение
Полиция силой увела Грету Тунберг с митинга в Мальмё, где проходит Евровидение

Это не первый раз, когда Тунберг задержали из-за демонстрации. Аналогичный случай произошёл в Дании, во время антиизраильской акции. Активисты движения «Студенты против оккупации» выступили против сотрудничества с университетами Израиля.

Грету Тунберг задержали на несанкционированном митинге в Нидерландах
Грету Тунберг задержали на несанкционированном митинге в Нидерландах
Полина Никифорова
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