Азербайджанские депутаты потребовали от МИД пересмотра отношений и разрыва договоров с США

Депутаты парламента Азербайджана призвали расторгнуть ряд соглашений с США и приостановить все проекты, реализуемые под эгидой американского агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Trend.

В своём письме на имя главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова парламентарии заявили, что Вашингтон своей политикой только привносит геополитическую конкуренцию на Южный Кавказ и создаёт разделительные линии в республике. Соответствующее обращение подписали 43 депутата.

«Обращаемся с просьбой предпринять некоторые шаги для пересмотра сотрудничества с США. В частности, денонсировать подписанное в 1997 году «Совместное заявление о будущих военных и оборонных связях» и подписанное в 2013 году между министерствами обороны Азербайджана и США соглашение о закупке оборудования и оказании взаимных услуг», — говорится в письме парламентариев.