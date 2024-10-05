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5 октября, 17:52

Азербайджанские депутаты потребовали от МИД пересмотра отношений и разрыва договоров с США

Trend: Азербайджанские депутаты призвали разорвать ряд соглашений с США

Депутаты парламента Азербайджана призвали расторгнуть ряд соглашений с США и приостановить все проекты, реализуемые под эгидой американского агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Trend.

В своём письме на имя главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова парламентарии заявили, что Вашингтон своей политикой только привносит геополитическую конкуренцию на Южный Кавказ и создаёт разделительные линии в республике. Соответствующее обращение подписали 43 депутата.

«Обращаемся с просьбой предпринять некоторые шаги для пересмотра сотрудничества с США. В частности, денонсировать подписанное в 1997 году «Совместное заявление о будущих военных и оборонных связях» и подписанное в 2013 году между министерствами обороны Азербайджана и США соглашение о закупке оборудования и оказании взаимных услуг», — говорится в письме парламентариев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил США в манипулировании санкциями против его страны. В частности, он напомнил об ограничениях, которые Вашингтоном вводил в 1992 году и отменил в 2001, когда это стало выгодно американским властям.

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Shutterstock / FOTODOM / Faxri089

Наталья Демьянова
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