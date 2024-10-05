Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 20:42

Буркина-Фасо заявила об отзыве лицензий на добычу золота у иностранных компаний

Лидер Буркина-Фасо заявил о планах добывать золото без участия зарубежных компани

Временный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре объявил о намерении отозвать лицензии на добычу золота, которые были выданы ранее международным корпорациям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на радиообращение главы государства.

Траоре уточнил, что страна будет самостоятельно заниматься разработкой месторождений драгоценного металла. Подробности относительно того, какие именно лицензии будут аннулированы, пока не разглашены.

«Мы сами знаем, как добывать наше золото, и я не понимаю, почему мы позволяем делать это транснациональным корпорациям», — подчеркнул политик.

До 200 человек погибло при нападении террористов в Буркина-Фасо
До 200 человек погибло при нападении террористов в Буркина-Фасо

Ранее в Буркина-Фасо прошёл митинг против поддержки Украиной террористов в Африке. Протестующие утверждали, что действия Киева способствуют дестабилизации региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Dvoynikov

Анатолий Цейко
  • Новости
  • буркинафасо
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров