Буркина-Фасо заявила об отзыве лицензий на добычу золота у иностранных компаний

Временный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре объявил о намерении отозвать лицензии на добычу золота, которые были выданы ранее международным корпорациям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на радиообращение главы государства.

Траоре уточнил, что страна будет самостоятельно заниматься разработкой месторождений драгоценного металла. Подробности относительно того, какие именно лицензии будут аннулированы, пока не разглашены.

«Мы сами знаем, как добывать наше золото, и я не понимаю, почему мы позволяем делать это транснациональным корпорациям», — подчеркнул политик.