Арестованных адвокатов в Москве обвиняют в попытке подкупа представителей суда

Арестованных в Москве адвокатов Игоря Ушкалова и Павла Шевцова обвиняют в попытке подкупа представителей суда. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, адвокаты получили от сына предпринимателя Владимира Барцакина сначала 100 тысяч рублей, а затем муляж в размере 14 миллионов 900 тысяч рублей. Эти деньги были частью крупной суммы в 30 миллионов рублей, которая предназначалась для подкупа сотрудников судебной системы. Взятка должна была помочь изменить постановление Химкинского суда Московской области, заменив заключение под стражу на домашний арест.

Источник из правоохранительных органов рассказал, что средства предполагались для передачи неустановленным должностным лицам с целью изменения меры пресечения Барцакину, который обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.