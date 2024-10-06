В США предрекли Киеву уменьшение поддержки из-за ситуации на Ближнем Востоке
WP: США снизят поддержку Украины из-за израильского конфликта и выборов
Американская поддержка Украины постепенно ослабевает из-за конфликта на Ближнем Востоке, разочарования Белого дома в политике Владимира Зеленского и предстоящих президентских выборов в США, сообщает Washington Post (WP).
В статье отмечается, что недавний визит Зеленского, который киевские власти считали важной возможностью для укрепления поддержки, не произвёл ожидаемого эффекта в Вашингтоне. Внимание США всё больше смещается на новый виток эскалации на Ближнем Востоке, а неопределённость вокруг будущей помощи Украине только растёт.
«Для украинских чиновников проблема заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США и новая администрация, независимо от их исхода, ставят под сомнение будущую военную помощь Украине», — подчёркивается в статье.
Ранее сообщалось, что западные страны усилили давление на Киев. Запад не согласовал Зеленскому «план победы» и разрешение на нанесение ударов вглубь России дальнобойными ракетами. Кроме того, союзники Украины настаивают на переговорах с РФ и прекращении конфликта.
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