В США предрекли Киеву уменьшение поддержки из-за ситуации на Ближнем Востоке

Американская поддержка Украины постепенно ослабевает из-за конфликта на Ближнем Востоке, разочарования Белого дома в политике Владимира Зеленского и предстоящих президентских выборов в США, сообщает Washington Post (WP).

В статье отмечается, что недавний визит Зеленского, который киевские власти считали важной возможностью для укрепления поддержки, не произвёл ожидаемого эффекта в Вашингтоне. Внимание США всё больше смещается на новый виток эскалации на Ближнем Востоке, а неопределённость вокруг будущей помощи Украине только растёт.

«Для украинских чиновников проблема заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США и новая администрация, независимо от их исхода, ставят под сомнение будущую военную помощь Украине», — подчёркивается в статье.