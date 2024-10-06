От голодания до отказа от кофеина: Названы неочевидные признаки женской мигрени Невролог Терехова: Голодание и резкий отказ от кофеина могут вызвать мигрени 6 октября, 03:00 Мигрень — серьёзное неврологическое заболевание, причины которого до сих пор не изучены в полной мере. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Мигрень — это серьёзное неврологическое заболевание, причины которого до сих пор не изучены в полной мере. Как рассказала в беседе с Life.ru врач-невролог, алголог, заведующая Центром лечения хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова, недуг чаще всего затрагивает женщин, что связано с особенностями их нервной системы и гормональными циклами.

По словам врача, приступы мигрени вызываются активацией ядра тройничного нерва, что приводит к спазму и расширению артерий в мозге, вызывая интенсивную боль. Также важным фактором является нарушение обмена серотонина. У женщин недуг может быть вызван рядом причин: психологическими (стресс), внешними (свет, звук), физиологическими (гормональные изменения), а также пищевыми (алкоголь, тирамин).

Недостаток жидкости, голодание, резкий отказ от кофеина, менструальный цикл и изменения погоды также могут спровоцировать приступы. Особое внимание следует уделять мигрени у беременных: в этот период повышенные нагрузки на систему кровообращения могут вызвать или усугубить боли. Но всё-таки чаще с ростом эстрагенов во время беременности мигрень отступает.

Также с наступлением климакса гормональный фон женщин меняется, что может влиять на частоту и интенсивность мигренозных приступов.

«Мигренозный приступ может возникнуть внезапно и серьёзно ухудшить качество жизни. Если приступы беспокоят чаще четырёх раз в месяц и являются сильно дезадаптирующими необходимо вовремя начать профилактическую терапию мигрени», — подчеркнула Терехова.

Врач добавила, что в арсенале цефалгологов имеются различные группы препаратов, способных значительно улучшить самочувствие и помочь в контроле мигрени. Также важно отметить, что диагностировать и лечить мигрень может лишь квалифицированный врач, который после тщательного обследования установит диагноз, обучит правильным методам купирования приступов и назначит соответствующую профилактическую терапию.

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Авторы Андрей Горяничев