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6 октября, 00:16
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Чувашская красавица Валентина Алексеева готовится завоевать титул «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева нацелилась на титул «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева. Обложка © VK / Валентина Алексеева

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева. Обложка © VK / Валентина Алексеева

18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия — 2024», высказала решимость завоевать титул «Мисс Вселенная». Об этом она рассказала агентству ТАСС.

«Дальнейшие цели — достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». Я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы мы были лучшими», — поделилась девушка.

Алексеева также рассказала, что её переполняют счастье, радость и волнение за будущее. Выходя на сцену, она не ожидала и не ставила никаких надежд, так как считает, что важно быть в моменте и наслаждаться процессом.

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Напомним, победительницей конкурса «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Помимо короны Алексеева получила один миллион рублей и возможность представить нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится 16 ноября в Мексике.

Анатолий Цейко
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