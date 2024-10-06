Чувашская красавица Валентина Алексеева готовится завоевать титул «Мисс Вселенная»
«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева нацелилась на титул «Мисс Вселенная»
«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева. Обложка © VK / Валентина Алексеева
18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия — 2024», высказала решимость завоевать титул «Мисс Вселенная». Об этом она рассказала агентству ТАСС.
«Дальнейшие цели — достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». Я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы мы были лучшими», — поделилась девушка.
Алексеева также рассказала, что её переполняют счастье, радость и волнение за будущее. Выходя на сцену, она не ожидала и не ставила никаких надежд, так как считает, что важно быть в моменте и наслаждаться процессом.
Напомним, победительницей конкурса «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Помимо короны Алексеева получила один миллион рублей и возможность представить нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится 16 ноября в Мексике.